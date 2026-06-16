В зоне СВО погибла депутат из Ростовской области Ангелина Подкопаева 

Депутат Щепкинского сельского поселения Ангелина Подкопаева погибла при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. О трагедии сообщила администрация Аксайского района Ростовской области.

Ангелина Подкопаева много лет работала в сфере культуры района. С 2017 по 2022 год она руководила домом культуры в посёлке Щепкин, где занималась развитием самодеятельного творчества, сохранением донских традиций и народных ремёсел. Под её руководством реализовывались спортивные и волонтёрские проекты.

В 2021 году Подкопаева получила мандат депутата Щепкинского сельского поселения. Она активно участвовала в общественной жизни территории и решении вопросов местного значения.

С декабря 2022 года по декабрь 2025 года Ангелина Подкопаева занимала должность исполнительного секретаря Аксайского местного отделения партии «Единая Россия».

После начала специальной военной операции она участвовала в организации гуманитарной помощи для военнослужащих. По данным районной администрации, Подкопаева неоднократно лично доставляла грузы в зону боевых действий.

В январе 2026 года она заключила контракт с Минобороны и отправилась в зону СВО уже в качестве военнослужащей.

Администрация Аксайского района и районное Собрание депутатов выразили соболезнования родным и близким погибшей, отметив её вклад в общественную жизнь муниципалитета.

По данным SHOT, 42-летняя Ангелина Подкопаева попала под атаку БПЛА в ДНР. У неё осталось двое детей — 16-летний сын и 12-летняя дочь.