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Медицина

Как безопасно есть летние ягоды, рассказала гастроэнтеролог Судакова

Алексей Самохин
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О том, как порадовать себя первыми летними ягодами и не нанести вред организму, рассказала заведующая отделением, врач-гастроэнтеролог больницы №4 г. Рязани Наталья Судакова. Рекомендации специалиста опубликовал Минздрав Рязанской области.

Первые ягоды сезона появляются в июне, и все стремятся попробовать их как можно скорее и побольше. Специалист напоминает, что после зимы желудок отвык от клетчатки и свежих фруктов. Первая крупная порция ягод может стать причиной вздутия, расстройства кишечника и даже привести к обострению хронических заболеваний.

Как правильно подойти к выбору летнего лакомства?

Клубника. Самая аллергенная ягода сезона. Желудочно-кишечный тракт реагирует на нее особенно остро. Даже у людей, которые раньше ели клубнику без проблем, могут появиться зуд, сыпь, вздутие.

Малина. Ее семечки – грубая клетчатка, которая раздражает стенки желудка и кишечника. У пациентов с гастритом, язвой, синдромом раздраженного кишечника первая порция малины часто дает обострение.

Черная смородина. Если употреблять эту ягоду с высокой кислотностью натощак, то желудок получит резкий удар.

Черешня. Ягода тоже требует осторожности, ее не следует употреблять на пустой желудок.

Есть несколько простых, но эффективных правил употребления первых ягод.

— Начинайте с половины стакана. Через день можно повторить. Если желудок реагирует нормально, увеличивайте порцию постепенно.

— Ешьте ягоды отдельно от основных блюд. Не на десерт и не с жирной пищей. За час до или через два часа после обеда.

— Всегда мойте ягоды, даже если они собраны в собственном саду. Ягоды следует оставить как минимум на полчаса в чистой воде. После этого слить воду и тщательно промыть. Затем вновь поместить ягоды в емкость с водой на 20 минут. Проведите весь процесс правильно, иначе спешка может закончиться самыми неприятными последствиями для организма.

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