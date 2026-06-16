Мужчина погиб на пожаре в хозпостройке в Шацком округе Рязанской области

За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Рязанской области ликвидировали девять пожаров, четыре из которых оказались техногенными. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Сигнал о возгорании в Казачьей Слободе поступил диспетчерам 14 июня в 23:49. К месту происшествия выехали четыре человека на двух единицах техники, в том числе добровольная пожарная команда. Площадь пожара составила 24 квадратных метра. Несмотря на оперативное прибытие расчётов, спасти находившегося внутри мужчину не удалось.

Около восьми часов вечера того же дня пожарные получили вызов в Спас-Клепики: огонь вспыхнул в многоквартирном жилом доме. На борьбу с ним бросили девять человек и пять единиц техники, в числе которых также работала добровольная пожарная команда. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

Ещё два техногенных пожара произошли в хозяйственных постройках и дачном доме. Утром 15 июня в 10:29 поступил вызов в село Засечье Спасского муниципального округа — четыре пожарных на двух машинах локализовали огонь на площади двух квадратных метров. Пожар в доме сезонного проживания в селе Козловка Михайловского муниципального округа произошёл 1 июня в начале первого ночи: семь огнеборцев на двух единицах техники потушили 20 квадратных метров.

Помимо техногенных пожаров, за отчётные сутки зафиксировано пять загораний мусора.

Напомним, что добровольные пожарные команды в Рязанской области привлекаются к тушению регулярно — особенно в районах с удалёнными населёнными пунктами, куда государственные расчёты добираются дольше. Именно такое взаимодействие профессиональных и добровольных пожарных позволяет сдерживать распространение огня на ранних стадиях.