РЭСК впервые провела годовое заседание общего собрания акционеров с онлайн-участием

11 июня 2026 года ПАО «РЭСК» (входит в Группу РусГидро) провело годовое заседание общего собрания акционеров по итогам 2025 года. Ключевыми результатами стали утверждение выплаты дивидендов и успешное внедрение инструментов дистанционного участия.

По итогам заседания были утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год, распределена прибыль и приняты решения по выплате дивидендов. Кроме того, акционерами были избраны новые составы Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «РЭСК», а также утверждена аудиторская организация Общества.

Впервые акционеры получили возможность реализовать свое право голоса в электронном формате через Личный кабинет акционера. Таким образом, заседание прошло в гибридном формате, сочетающем очное присутствие, заочное голосование и дистанционное участие. Общество обеспечило полнофункциональную трансляцию изображения и звука в режиме реального времени для всех зарегистрированных лиц.

Онлайн-формат объединил в себе все ключевые сервисы: надежную идентификацию участников, электронное голосование по вопросам повестки дня, просмотр выступления заседания, а также возможность оперативного взаимодействия через онлайн-чат для направления вопросов и обращений.