В 54 года умерла актриса из фильма «О чем говорят мужчины» Алиса Песоцкая

На 55-году жизни умерла известная российская актриса Алиса Песоцкая, трагедия произошла 3 июня, но известно о ней стало лишь сегодня, пишет VOICE.

Причина столь ранней смерти артистки не указана. Меньше чем за месяц до этого она отпраздновала день рождения.

Песоцкая появилась на свет 12 мая 1972 года в Москве. В 1998-м окончила актерско-режиссерский курс Всероссийского фонда культуры. Играла в Молодежном камерном театре «Славичи».

Одной из наиболее заметных работ актрисы стало появление в фильме «О чем говорят мужчины», вышедшем на экраны в 2010 году. Алиса сыграла даму с собачкой. Эта эпизодическая роль запомнилась многим зрителям.

Актриса также снялась в таких популярных сериалах, как «Врачебная тайна», «Атлантида», «Дом образцового содержания». Последним фильмом с ее участием стала драма «СВОИ. Баллада о войне», вышедшая в прошлом году.