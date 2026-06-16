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Новости России

Калининградец нашел в песке бутылку с посланием от поляков

Никита Рязанцев
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Калининградец Дмитрий во время прогулки по Балтийской косе нашел в песке бутылку с посланием от поляков, пишет «КП».

Сначала россиянин принял ее за обычный мусор. Однако затем он заметил внутри листок бумаги. На нем оказался текст на польском языке. Четыре человека написали письмо 26 лет назад и попросили ответить по указанному почтовому адресу в Польше.

«Меня удивило, что не было ни телефона, ни электронной почты», — рассказал Дмитрий.

Отправители указали два адреса — в Познани и в небольшом городе Победзиска. Калининградец обратился за помощью к другу, знающему польский. Он перевел текст, после чего приятели начали искать авторов письма.

По адресу в Познани никто не открыл дверь. Однако вскоре по оставленному номеру телефона позвонила 36-летняя Марта — одна из авторов послания. Женщина пояснила, что она написала его с друзьями в новогоднюю ночь на 2000 год. Ребятам было от 9 до 13 лет. Они положили записку в бутылку и бросили ее в море, посчитав это игрой.

Марта и Дмитрий пригласили друг друга в гости, а пока поддерживают общение в мессенджерах. В ближайшее время россиянин планирует передать новой знакомой ее письмо.

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