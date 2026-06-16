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Новости России

Пожар на Московском НПЗ после атаки БПЛА локализован

Алексей Самохин
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На Московском нефтеперерабатывающем заводе локализовали пожар, возникший после атаки БПЛА. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Москве.

По данным ведомства, угрозы дальнейшего распространения огня нет. Специалисты продолжают устранять последствия возгорания.

В экстренных службах подчеркнули, что ситуация на территории предприятия находится под контролем. Работы по ликвидации последствий продолжаются.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что один из беспилотников повредил объект Московского НПЗ. По его данным, с начала суток силы противовоздушной обороны нейтрализовали 60 дронов, направлявшихся в сторону столицы. Об этом сообщает «Интерфакс».

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