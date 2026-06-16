Фото: t.me/gibdd062
Транспорт и дороги

ДТП с пострадавшими в Рязани и области не зарегистрировано

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

За прошедшие сутки на дорогах Рязанской области дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли или пострадали люди не зарегистрировано. Об этом утром 16 июня сообщила пресс-служба регионального УМВД.  

В области зарегистрировано 32 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. 

Инспекторы дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции выявили 297 нарушений ПДД, в том числе 5 фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения. Выявлен 1 водитель, который на законные требования сотрудников полиции о прохождении медицинского освидетельствования ответил отказом, в связи с чем в отношении него составлены соответствующие административные материалы. Выявлен 1 факт управления транспортным средством в состоянии опьянения повторно. 

Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 50 нарушений, связанных с управлением «тонированным» автомобилем, а также 10 нарушений, которые допустили водители мототранспорта.

Предыдущая статья
В Рязани 16 июня отключат холодную воду на несколько часов

Популярные материалы

Новости мира

Певец Oliver Tree погиб в огненной авиакатастрофе 

Трагедия произошла 14 июня. В небе над Рио-де-Жанейро столкнулись два вертолёта, после чего оба воздушных судна загорелись и рухнули на парковку автосалона.
Новости России

Актриса Татьяна Плетнева до последнего скрывала онкологию и говорила о новом возлюбленном

Известная российская актриса Татьяна Плетнева скончалась 14 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стала онкология, о которой звезда сериалов «Кухня», «Склифосовский» и «Интерны» до последнего момента старалась не распространяться.
Новости кино и ТВ

Умерла Татьяна Плетнева, «королева эпизода» из «Интернов», «Кухни» и «Склифосовского»

По данным СМИ, у актрисы был диагностирован рак — она проходила лечение, однако болезнь прогрессировала. По словам близких, Плетнева угасла буквально за несколько месяцев и скончалась в больнице.
Акценты

История семьи Усольцевых обрастает подробностями

Семья Усольцевых пропала в красноярской тайге ещё осенью 2025-го, и их до сих пор не нашли. Охотники объяснили, почему поход закончился так, и чем рискуют волонтёры, возобновившие поиски в июне.
Новости России

Актриса Плетнева незадолго до смерти попала в беду из-за прописки

Татьяна Плетнева, известная по эпизодическим ролям во многих популярных...
Темы
Общество

В Рязани 16 июня отключат холодную воду на несколько часов

Во вторник, 16 июня, жители нескольких районов Рязани останутся без холодного водоснабжения. Отключение затронет десятки адресов в разных частях города — от Михайловского шоссе до улицы Костычева. Подача воды будет прекращена с 09:00 до 17:00.
Происшествия

Малков сообщил о сбитом над Рязанской областью беспилотнике

По словам губернатора, на земле пострадавших и повреждений не зафиксировано. 
Транспорт и дороги

Временные светофоры появились на дороге под Рязанью

«На дороге к Сосновому бору в Солотче, где сейчас проводится расширение проезжей части, установили временные светофоры», — пишет автор поста. 
Новости России

Собянин сообщил о 60 сбитых БПЛА, летевших на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 60 беспилотников, летевших на столицу ночью и утром 16 июня. На местах падения обломков работают экстренные службы.
Политика

Краматорск готовят к сдаче, военный эксперт раскрыл подробности эвакуации

Военный эксперт Ян Гагин рассказал об эвакуации военных производств, архивов и госслужащих из Краматорска. Жилые кварталы зачищают под укрепрайоны, детей вывозят отдельно от семей.
Общество

В Рязани полностью восстановили электроснабжение после аварийного отключения

Полностью подачу электроэнергии восстановили 16 июня в 03:38. Сейчас, по данным энергетиков, все потребители обеспечены электричеством в штатном режиме.
Происшествия

Над Рязанской областью сбили БПЛА в ходе ночной атаки

Количество уничтоженных дронов над Рязанской областью в сводке Минобороны не уточняется.
Новости России

Уничтожено уже 20 БПЛА, летевших на Москву

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Другие подробности неизвестны. 
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье