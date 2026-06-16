ДТП с пострадавшими в Рязани и области не зарегистрировано

За прошедшие сутки на дорогах Рязанской области дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли или пострадали люди не зарегистрировано. Об этом утром 16 июня сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В области зарегистрировано 32 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам.

Инспекторы дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции выявили 297 нарушений ПДД, в том числе 5 фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения. Выявлен 1 водитель, который на законные требования сотрудников полиции о прохождении медицинского освидетельствования ответил отказом, в связи с чем в отношении него составлены соответствующие административные материалы. Выявлен 1 факт управления транспортным средством в состоянии опьянения повторно.

Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 50 нарушений, связанных с управлением «тонированным» автомобилем, а также 10 нарушений, которые допустили водители мототранспорта.