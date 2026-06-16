В Рязани 16 июня отключат холодную воду на несколько часов

Во вторник, 16 июня, жители нескольких районов Рязани останутся без холодного водоснабжения. Отключение затронет десятки адресов в разных частях города — от Михайловского шоссе до улицы Костычева. Подача воды будет прекращена с 09:00 до 17:00.

Без холодной воды окажутся жильцы домов на Введенской, 124, Полевой, 24а, 26а и 32, Свободы, 95 и Яхонтова, 19. Медико-санитарная часть МВД России по Рязанской области, расположенная на Полевой, 32, тоже попадает в зону отключения.

Значительная часть адресов сосредоточена в районе Михайловского шоссе. Без воды встанут дома 234 корп. 1, 236а, 236б, 240 корп. 1, 250 корп. 1 и 250 корп. 2. Под отключение попадает и частный сектор по чётной стороне шоссе — с номера 232 по 266.

На улице Военных автомобилистов отключение охватит дома 4, 8 и 12, строение 11, а также дом 3, где работает хлебозавод № 5 АО «Рязаньхлеб».

По данным Водоканала, в список отключений вошли и адреса на улице Новаторов. Речь идёт о доме 2 корп. 1, корп. 2, корп. 3, корп. 4 — там расположен магазин — корп. 5 и корп. 7, где находится торговый центр. Костычева, 2 корп. 1 — ещё один адрес в этом кластере отключений.

Возобновление подачи холодного водоснабжения запланировано на 17:00.