Завершился первый тур группового этапа чемпионата мира по футболу, и российское футбольное сообщество уже активно обсуждает героев Мундиаля. Издание LIFE совместно с российскими футболистками из клубов «Калужаночка», «Чертаново» и «Рязань-ВДВ» составило собственный рейтинг «крашей» турнира. И если между опытом и молодостью спортсменки в большинстве выбрали первое, то рязанские девушки удивили самым неожиданным выбором.

Герой Кабо-Верде покорил рязанских девушек

Мнения футболисток ЖФК «Рязань-ВДВ» разделились, но все варианты оказались яркими и неожиданными. Многие рязанские спортсменки выбрали сборную Португалии — команду, которая ассоциируется не только с легендарным Криштиану Роналду, но и с целым поколением техничных и талантливых игроков.

Другая часть команды отдала голоса сборной Японии, восхитившись невероятной скоростью, тактической грамотностью и железной дисциплиной японских футболистов.

Но самым неожиданным выбором стал 40-летний вратарь сборной Кабо-Верде Жозимар Жозе Эвора Диаш, более известный под прозвищем Возинья (в переводе с португальского — «бабуля»). Именно он стал героем матча с Испанией и покорил сердца рязанских девчонок своей стойкостью и силой духа.

Опыт против молодости: выбор остальных клубов

В целом по опросу спортсменки отдали предпочтение опытным мастерам. Защитница Серафима Подшивалова выделила легендарного хорвата Луку Модрича: «Маленький, с откровенно слабыми для футбола физическими данными, он доказал всему миру, что гений игры, тактическое чутьё, стабильность и ХАРАКТЕР важнее роста и мышечной массы».

Защитница «Калужаночки» Алина Шахорина выбрала капитана сборной Мексики Франсиско Гильермо Очоа Маганью — «специалиста чемпионатов мира», установившего абсолютный рекорд как первый футболист, сыгравший на шести Мундиалях.

А спортсменки «Чертаново» остались верны Криштиану Роналду, который в 41 год и 132 дня стал самым возрастным полевым игроком в истории ЧМ, вышедшим в стартовом составе.