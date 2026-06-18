В 20 муниципалитетах Рязанской области введен особый противопожарный режим

С 11 и 12 июня на территории Рязанской области в 20 муниципальных образованиях введен особый противопожарный режим. Соответствующие решения приняты в связи с наступлением пожароопасного периода и ростом рисков возникновения природных пожаров.

Ограничительные меры действуют на территории Ершишинского, Захаровского, Рязанского, Сасовского, Кадомского, Милославского, Михайловского, Александро-Невского, Пронского, Путятинского, Рыбновского, Сараевского, Спасского, Ухловского, Чучковского, Шацкого, Кораблинского, Старожиловского, Пителинского муниципальных округов, а также в городе Рязани.

В условиях особого противопожарного режима на территории региона категорически запрещено: разводить костры, сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, выжигать сухую травянистую растительность, стерню и пожнивные остатки.

Кроме того, местные администрации отдельных муниципалитетов вправе устанавливать дополнительные запреты и ограничения своими постановлениями или распоряжениями.

За нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого режима предусмотрены существенно увеличенные административные штрафы:

для граждан — до 20 тысяч рублей;

для должностных лиц — до 60 тысяч рублей;

для индивидуальных предпринимателей — до 80 тысяч рублей;

для юридических лиц — до 800 тысяч рублей.

Заместитель начальника управления — начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий Главного управления МЧС России по Рязанской области Александр Мусатов подчеркнул, что контроль за соблюдением правил ведется круглосуточно.

«Обращаем ваше внимание, что в течение всего пожароопасного сезона МЧС России ведет космический и авиационный мониторинг территорий для выявления термических точек (источников открытого огня). При обнаружении таких точек к месту незамедлительно выдвигаются подразделения пожарной охраны и инспекторы государственного пожарного надзора», — отметил Александр Мусатов.

Спасатели призывают жителей региона строго соблюдать требования пожарной безопасности и воздержаться от любых действий, связанных с открытым огнем.