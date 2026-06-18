Шесть рязанских семей представят регион в финале конкурса «Семья года» в Москве

В Рязанской области подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года». Шесть семей-победителей получат право представить регион в финале престижного конкурса, который пройдет 8 июля 2026 года в Москве.

Конкурс, организованный Минтрудом РФ и Фондом поддержки детей в рамках национального проекта «Семья», направлен на продвижение традиционных семейных ценностей. В этом году за звание лучших поборолся рекордный показатель — 138 семей из Рязани и всех муниципальных округов области. Жюри определило победителей в шести номинациях, и за каждой из этих историй стоит огромный труд и преданность своим близким.

В номинации «Многодетная семья» не было равных семье Кураевых из Рязани. Ефим и Ольга, состоящие в браке 13 лет, воспитывают восьмерых детей. Супруги не только ведут активную общественную жизнь, но и успешно развивают собственное кондитерское дело.

Лучшей «Молодой семьей» признана творческая династия — Вячеслав и Екатерина Григорьевы, артисты балета Рязанской областной филармонии.

Победителями в категории «Сельская семья» стали фермеры Алексей и Елена Румянцевы из Пронского округа. Супруги занимаются выращиванием ягод и пчеловодством, внося вклад в развитие аграрного сектора региона.

В номинации «Золотая семья» первое место заняли супруги Голобоковы из Рязанского округа. Они являются авторами уникального просветительского проекта «Отчий дом» и создали в селе Ласково музей жизни и быта предков. Эстафету хранителей истории подхватили Вячеслав и Галина Денисовы, победившие в номинации «Семья – хранитель традиций». Супруги организовали на Рязанщине Музей-усадьбу советского быта.

Особое внимание жюри привлекла история семьи Пильганчук из Рязани, победившей в номинации «Семья защитника Отечества». Глава семьи Иван — участник специальной военной операции. Перенеся тяжелое ранение, он мужественно прошел реабилитацию, вернулся в строй и сейчас работает преподавателем в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище, а также состоит в «Совете отцов». Его супруга Дарья, воспитывающая вместе с мужем двух дочерей, ведет активную волонтерскую деятельность.

Все шесть семей-победительниц уже готовятся к поездке в столицу, где в июле 2026 года будут защищать честь Рязанской области на федеральном уровне.