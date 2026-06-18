Фото: прокуратура Республики Башкортостан
Новости России

Три человека погибли при столкновении скорой помощи с грузовиком в Башкортостане

Анастасия Мериакри
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На автомобильной трассе в Дуванском районе Башкортостана произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием кареты скорой медицинской помощи и большегрузного автомобиля. В результате аварии погибли три человека, сообщает прокуратура.

По предварительным данным, 18 июня на 80-м километре автодороги «Кропачево — Месягутово — Ачит» карета скорой помощи столкнулась с грузовым автомобилем. Удар оказался такой силы, что медицинский транспорт получил серьезные повреждения.

В результате ДТП погибли три человека. Среди них — два медицинских работника, находившихся в салоне скорой помощи, а также 20-летняя пассажирка. Водитель спецтранспорта с травмами крайне тяжелой степени тяжести был оперативно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь.

В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что надзорное ведомство взяло под особый контроль установление причин и обстоятельств случившегося. Прокурорские работники проверят исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, а также проконтролируют ход и результаты доследственной проверки, организованной по данному факту, и окончательное принятие процессуального решения.

Фото: прокуратура Республики Башкортостан
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