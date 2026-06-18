Блогерша Митрошина прокомментировала приговор суда и пообещала продолжить карьеру

Блогерша Александра Митрошина отреагировала на вынесенный ей судебный приговор по резонансному делу об отмывании денежных средств. Несмотря на суровые финансовые санкции, Митрошина заявила, что не намерена бросать свою деятельность в социальных сетях.

Напомним, суд признал Митрошину виновной в отмывании 127 миллионов рублей. В качестве наказания ей назначены три года лишения свободы условно, а также штраф в размере 900 тысяч рублей. Кроме того, суд принял жесткое финансовое решение: недвижимость блогера общей стоимостью 115 миллионов рублей будет конфискована в доход государства.

В комментарии «Пятому каналу» Александра призналась, что морально готовилась к самому неблагоприятному развитию событий и реальному лишению свободы.

«Муж сумку привез», — уточнила блогер, отметив, что ее супруг был готов к тому, что ее могут взять под стражу прямо в зале суда.

К счастью для блогера, суд избрал меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Первым делом после выхода из здания суда Митрошина планирует отправиться домой, чтобы выспаться и прийти в себя после сильного стресса.

Несмотря на произошедшее, Александра настроена оптимистично и благодарна своей аудитории. «Я с удовольствием продолжу вести социальные сети», — заявила она, поблагодарив подписчиков и всех, кто оказывал ей поддержку в период следствия и суда.