Создателя ситкома «Счастливы вместе» приговорили к 6 годам колонии за убийство участника «Дом-2»

Измайловский районный суд Москвы вынес обвинительный вердикт по резонансному уголовному делу в отношении телевизионного деятеля Станислава Берестового. Создатель популярного комедийного ситкома «Счастливы вместе» признан виновным в причинении смерти участнику реалити-шоу «Дом-2» Дмитрию Лукину, сообщает aif.ru.

Оглашая приговор, судья озвучила решение: «Признать Берестового виновным по части 1 статьи 105 УК РФ. Назначить наказание в виде шести лет семи месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима».

Помимо реального срока, суд возложил на осужденного обязанность компенсировать ущерб матери погибшего. Размер возмещения морального вреда определен в 2 миллиона рублей, материальный ущерб оценен почти в 500 тысяч рублей.

Трагический инцидент произошел в ночь на 14 апреля 2025 года. Согласно материалам следствия, поводом для конфликта между мужчинами в квартире Берестового стал отказ хозяина одолжить гостю 50 тысяч рублей. Сценарист утверждал, что Лукин находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя слишком шумно.

В своих показаниях Берестовой указал, что при попытке вылить оставшийся алкоголь в раковину Лукин нанес ему два удара со спины, в результате чего была сломана лицевая кость. Между мужчинами завязалась драка, в ходе которой Берестовой, по данным следствия, нанес оппоненту 91 удар. Потерпевший скончался на месте от полученных травм.