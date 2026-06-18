Следком Рязанской области. Фото: t.me/su_skr62
Происшествия

Житель Рыбновского района обманом получил 350 тысяч рублей от государства

Анастасия Мериакри
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Рязанским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Рыбновского района. Мужчина подозревается в мошенничестве при получении социальных выплат в крупном размере.

По данным следствия, инцидент произошел в августе 2024 года. Подозреваемый обратился в сектор по Рыбновскому району ГКУ РО «Управление социальной защиты населения Рязанской области» с заявлением о рассмотрении его в качестве кандидата на оформление социального контракта для открытия собственного дела — индивидуальной предпринимательской деятельности.

Однако в поданных документах мужчина умышленно указал заведомо ложные сведения о реальных финансовых доходах своей семьи. Благодаря этой махинации заявление было удовлетворено, а на банковский счет подозреваемого зачислили денежные средства в размере 350 тысяч рублей.

Вместо того чтобы вложить полученные средства в развитие бизнеса, как того требовали условия социального контракта, подозреваемый израсходовал всю сумму на собственные нужды. Таким образом, мужчина незаконно завладел государственными деньгами в крупном размере.

В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы. Расследование уголовного дела по части 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации продолжается. Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы.

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