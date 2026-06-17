Губернатор Малков назвал точное число сбитых над Рязанской областью БПЛА

За минувшие сутки (16 июня) над Рязанской областью было сбито в общей сложности 6 украинских БПЛА самолётного типа. Это следует из сообщений губернатора Павла Малкова.

Один беспилотник уничтожили над регионом вчера ночью. Днём было сбито 3 дрона. В Сараевском округе после этого случился пожар в нежилом здании на дачном участке. Ещё два беспилотника уничтожили вечером.

К счастью, во всех случаях, по словам Павла Малкова, обошлось без пострадавших.

На момент публикации текста в Рязани и области сохраняется беспилотная опасность, объявленная 17 июня в 01:57.