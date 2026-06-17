Эксперт объяснила падение спроса на черешню в России

Россияне стали реже покупать дорогие фрукты и ягоды, включая черешню, несмотря на разгар сезона и отсутствие дефицита на рынке. Об этом НСН рассказала генеральный директор ИА FruitNews, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий.

По данным «Коммерсанта», продажи черешни в конце мая — начале июня снизились на 8–15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом стоимость ягод выросла до 31%.

Козий считает, что причина снижения спроса связана не с нехваткой продукции, а с изменением потребительских расходов.

«На рынке нет дефицита черешни. Более того, урожай в Турции, Азербайджане, Узбекистане, Молдове и других странах, которые поставляют ягоду в Россию, в этом году оказался лучше прошлогоднего. Поставки идут стабильно, а цены скорее снижаются, чем растут», — пояснила эксперт.

По ее словам, многие покупатели вынуждены перераспределять семейный бюджет в пользу товаров первой необходимости.

«Мы видим снижение потребления практически всех категорий относительно дорогих фруктов и овощей. Исключением остаются только самые доступные овощи из борщевого набора. Эта тенденция затрагивает и ягоды», — отметила Козий.

Эксперт также прокомментировала рост продаж малины, который зафиксировали аналитики. По ее словам, такой результат объясняется эффектом низкой базы.

«Май традиционно не является сезоном для малины. Цена в этот период высокая, а спрос минимальный, поэтому даже небольшие изменения заметны в статистике», — сказала она.

Говоря о клубнике, Козий отметила, что в этом году ягода остается относительно доступной по цене, однако это связано с качеством урожая. Из-за дождливой погоды фермеры южных регионов собирают ягоды с коротким сроком хранения и вынуждены продавать их дешевле на открытых рынках. В торговые сети такая продукция не попадает, поскольку не выдерживает длительной логистики через распределительные центры. В результате на рынках стоимость клубники снижается, тогда как в сетевых магазинах цены остаются примерно на уровне прошлого года. При этом многие покупатели все чаще выбирают более доступные фрукты, в том числе бананы и апельсины.

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