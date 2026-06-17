Изображение от ededchechine на Magnific
Общество

Эксперт объяснила падение спроса на черешню в России

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Россияне стали реже покупать дорогие фрукты и ягоды, включая черешню, несмотря на разгар сезона и отсутствие дефицита на рынке. Об этом НСН рассказала генеральный директор ИА FruitNews, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий.

По данным «Коммерсанта», продажи черешни в конце мая — начале июня снизились на 8–15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом стоимость ягод выросла до 31%.

Козий считает, что причина снижения спроса связана не с нехваткой продукции, а с изменением потребительских расходов.

«На рынке нет дефицита черешни. Более того, урожай в Турции, Азербайджане, Узбекистане, Молдове и других странах, которые поставляют ягоду в Россию, в этом году оказался лучше прошлогоднего. Поставки идут стабильно, а цены скорее снижаются, чем растут», — пояснила эксперт.

По ее словам, многие покупатели вынуждены перераспределять семейный бюджет в пользу товаров первой необходимости.

«Мы видим снижение потребления практически всех категорий относительно дорогих фруктов и овощей. Исключением остаются только самые доступные овощи из борщевого набора. Эта тенденция затрагивает и ягоды», — отметила Козий.

Эксперт также прокомментировала рост продаж малины, который зафиксировали аналитики. По ее словам, такой результат объясняется эффектом низкой базы.

«Май традиционно не является сезоном для малины. Цена в этот период высокая, а спрос минимальный, поэтому даже небольшие изменения заметны в статистике», — сказала она.

Говоря о клубнике, Козий отметила, что в этом году ягода остается относительно доступной по цене, однако это связано с качеством урожая. Из-за дождливой погоды фермеры южных регионов собирают ягоды с коротким сроком хранения и вынуждены продавать их дешевле на открытых рынках. В торговые сети такая продукция не попадает, поскольку не выдерживает длительной логистики через распределительные центры. В результате на рынках стоимость клубники снижается, тогда как в сетевых магазинах цены остаются примерно на уровне прошлого года. При этом многие покупатели все чаще выбирают более доступные фрукты, в том числе бананы и апельсины.

Ранее о том, как порадовать себя первыми летними ягодами и не нанести вред организму, рассказала заведующая отделением, врач-гастроэнтеролог больницы №4 г. Рязани Наталья Судакова. Рекомендации специалиста опубликовал Минздрав Рязанской области.

Предыдущая статья
Губернатор Малков назвал точное число сбитых над Рязанской областью БПЛА
Следующая статья
РязГМУ вошёл в сотню лучших вузов России и поднялся в рейтинге RAEX

Популярные материалы

Новости России

Актриса Татьяна Плетнева до последнего скрывала онкологию и говорила о новом возлюбленном

Известная российская актриса Татьяна Плетнева скончалась 14 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стала онкология, о которой звезда сериалов «Кухня», «Склифосовский» и «Интерны» до последнего момента старалась не распространяться.
Происшествия

В результате атаки БПЛА в Рязанской области загорелось нежилое здание на дачном участке

В Сараевском округе произошло возгорание нежилого строения на территории дачного участка — на месте происшествия работают оперативные службы.
Интересное

«Осталось полгода». Сбывается предсказание старца Зосимы о горящей Лавре и победе России

«Как падёт Лавра, через полгода Русь станет единой». Слова старца из Донбасса теперь цитируют все. А вот и первое свидетельство.
Новости России

Экс-жених Дианы Шурыгиной раскрыл подробности её работы на платформе для взрослых

Бывший возлюбленный скандальной блогерши Дианы Шурыгиной (ныне Шляниной) предприниматель Святослав Гусев рассказал о работе девушки на платформе для взрослых и обстоятельствах, приведших её к нынешним проблемам с законом.
Новости мира

Турецкая актриса Эдже Иртем скончалась после смешивания антидепрессантов с алкоголем в день своего 35-летия

Появились новые подробности гибели турецкой актрисы Эдже Иртем, известной по ролям в популярных сериалах «Клюквенный щербет» и «Семья».
Темы
Культура и события

В Рязанской области объявили даты фестиваля воздухоплавания «Небо России — 2026»

Организаторы фестиваля «Небо России» назвали даты проведения одного из крупнейших воздухоплавательных событий страны. В этом году основные мероприятия пройдут с 7 по 9 августа на площадке возле Спасска-Рязанского.
Происшествия

Над Рязанской областью отражена атака БПЛА

В ночь на 17 июня силы противовоздушной обороны РФ отразили очередную атаку украинских беспилотников. Под ударом оказалась в том числе Рязанская область.
Общество

РязГМУ вошёл в сотню лучших вузов России и поднялся в рейтинге RAEX

Авторы исследования отмечают, что более половины вузов из первой сотни расположены в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. При этом в рейтинге продолжает расти доля инженерно-технических учебных заведений. В список RAEX-100 вошли 39 таких вузов, что на три больше, чем двумя годами ранее.
Общество

Губернатор Малков назвал точное число сбитых над Рязанской областью БПЛА

За минувшие сутки (16 июня) над Рязанской областью было сбито в общей сложности 6 украинских БПЛА самолётного типа. Это следует из сообщений губернатора Павла Малкова. 
Происшествия

В Рязани ночью разбился мотоцикл, судьба водителя неизвестна

В Рязани ночью произошло ДТП с мотоциклом у строительного магазина «Апельсин». Техника лежит на дороге, судьба водителя пока неизвестна.
Власть и политика

В Рязанской области изменили выдачу регионального маткапитала

В Рязанской области сертификат на региональный материнский капитал теперь оформляется автоматически через Госуслуги. Никаких заявлений и очередей — документ появится сам.
Происшествия

Электромотоцикл сбил 11-летнего мальчика на пешеходном переходе в Новомичуринске

В Новомичуринске электромотоцикл сбил 11-летнего мальчика прямо на пешеходном переходе. Ребёнок жив, родители от госпитализации отказались. Обстоятельства аварии выясняются.
Новости кино и ТВ

Умерла актриса Алиса Песоцкая, сыгравшая в фильме «О чем говорят мужчины» 

По словам друга артистки Игоря, причиной смерти стало онкологическое заболевание.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье