РязГМУ вошёл в сотню лучших вузов России и поднялся в рейтинге RAEX

Рязанский государственный медицинский университет вошёл в топ-100 лучших вузов России по версии рейтингового агентства RAEX. Он стал единственным представителем Рязанской области в престижном списке.

По итогам рейтинга RAEX-100 за 2026 год РязГМУ занял 57-е место. Годом ранее вуз располагался на 65-й строчке, улучшив свои позиции сразу на восемь пунктов.

Рейтинг лучших российских университетов агентство RAEX публикует уже пятнадцатый год подряд. Лидером списка вновь признан Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. Второе место занял МГТУ имени Н. Э. Баумана, третьим стал Московский физико-технический институт.

В пятёрку лучших также вошли Санкт-Петербургский государственный университет и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».

Состав первой двадцатки рейтинга по сравнению с прошлым годом не изменился. Улучшить свои позиции среди лидеров смогли лишь три учебных заведения: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Российская академия народного хозяйства и государственной службы и Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова.

Авторы исследования отмечают, что более половины вузов из первой сотни расположены в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. При этом в рейтинге продолжает расти доля инженерно-технических учебных заведений. В список RAEX-100 вошли 39 таких вузов, что на три больше, чем двумя годами ранее.

На этом фоне результат РязГМУ стал одним из наиболее заметных достижений среди региональных медицинских университетов страны.