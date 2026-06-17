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Происшествия

Над Рязанской областью отражена атака БПЛА

Алексей Самохин
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В ночь на 17 июня силы противовоздушной обороны РФ отразили очередную атаку украинских беспилотников. Под ударом оказалась в том числе Рязанская область.

Как сообщили в Минобороны России, с 20:00 16 июня до 07:00 17 июня дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 157 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Помимо Рязанской области, беспилотники сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Смоленской, Липецкой, Тверской, Ростовской и Астраханской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.

В военном ведомстве не уточнили, сколько именно беспилотников было уничтожено над территорией Рязанской области.

Информация о возможных последствиях атаки на территории региона на данный момент не поступала.

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