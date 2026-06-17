В Рязанской области объявили даты фестиваля воздухоплавания «Небо России — 2026»

Организаторы фестиваля «Небо России» назвали даты проведения одного из крупнейших воздухоплавательных событий страны. В этом году основные мероприятия пройдут с 7 по 9 августа на площадке возле Спасска-Рязанского.

Фестиваль уже в четвертый раз примет гостей на поле в двух километрах от Спасска-Рязанского. Площадка расположена примерно в 60 километрах от Рязани и в 250 километрах от Москвы.

Вход на фестиваль останется свободным. Посетителям не потребуется регистрация или покупка билетов. При этом участие в отдельных активностях, включая мастер-классы, аттракционы и привязные подъемы на воздушном шаре, будет платным. Вечернее шоу свечения аэростатов можно будет посетить бесплатно.

Организаторы уточнили, что культурно-развлекательная программа для гостей запланирована на 7–9 августа. В то же время сам фестиваль воздухоплавания продлится с 3 по 10 августа. В этот период будут проходить спортивные полеты и привязные подъемы.

Увидеть воздушные шары на площадке можно будет утром и вечером при благоприятной погоде. По утрам планируются привязные подъемы, а после захода солнца — традиционные шоу свечения аэростатов.

Для гостей подготовят концертную программу, фуд-корт, ярмарку мастеров, мастер-классы, площадки с настольными играми, воздушными змеями, лекциями и развлечениями от партнеров фестиваля. Подробное расписание мероприятий организаторы обещают опубликовать в июле.

Спортивные полеты будут проходить в различных районах Рязанской области, включая Спасский, Рязанский, Пронский, Старожиловский и Захаровский. Точные места стартов определят с учетом погодных условий.

Координаты фестивальной площадки: 54.402255, 40.339199.