Фото: max.ru/shot
Новости России

Особняк, который снимала Лобода в Подмосковье, не могут продать 4 года

Алексей Самохин
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Элитный особняк в подмосковном селе Николо-Урюпино, который ранее СМИ связывали с украинской певицей Светланой Лободой, уже несколько лет не может найти покупателя. Об этом сообщает SHOT.

По данным источника, дом площадью около 1200 квадратных метров никогда не принадлежал артистке. Недвижимость находится в собственности 77-летней супруги московского бизнесмена, которая в настоящее время проживает в Испании.

Лобода арендовала особняк за 1,2 миллиона рублей в месяц. После ее отъезда из России в 2022 году владельцы выставили объект на продажу. Последняя заявленная стоимость составила 850 миллионов рублей.

Несмотря на несколько лет нахождения на рынке, покупателя найти пока не удалось. Как сообщил риелтор, объявление было лишь временно снято с публикации, а не окончательно удалено. По его словам, хозяева недавно приехали в Россию.

Ранее в социальных сетях появились предположения, что особняк принадлежит самой Лободе и может быть национализирован. Однако, как утверждает SHOT, певица не владела этой недвижимостью. Издание также отмечает, что в доме размещена российская символика, включая гербы РФ.

Усадьба расположена на участке площадью 93 сотки. По данным источника, собственница начала приобретать землю в Николо-Урюпине еще в 2007 году, после чего объединила несколько участков в один.

На территории находятся зимний сад, SPA-комплекс с десятиметровым бассейном и сауной, тренажерный зал, бильярдная с баром, винный погреб и отдельный дом для персонала площадью 260 квадратных метров. С главным коттеджем соединен гостевой корпус, в котором также есть бассейн, фитнес-зона и каминный зал.

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