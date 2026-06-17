Волочкова расплакалась после встречи с парализованным отцом

Балерина Анастасия Волочкова рассказала «Абзацу» о встрече с отцом Юрием Волочковым, который уже 19 лет прикован к постели после инсульта. По словам артистки, этот момент стал для нее одним из самых эмоциональных за последнее время.
Волочкова призналась, что отец практически никого не узнает, однако во время ее визита смог обнять дочь.
Юрий Волочков — бывший чемпион СССР по настольному теннису. После перенесенного в 2007 году инсульта он лишился возможности самостоятельно передвигаться и говорить.
В беседе с изданием артистка также поделилась мечтой о внуках. По ее словам, она надеется, что дочь Ариадна в будущем станет матерью.
Недавно балерина впервые после семейного конфликта встретилась с матерью и дочерью в Санкт-Петербурге. Она отметила, что общение прошло в теплой атмосфере.
По словам Волочковой, Ариадна приехала вместе с супругом Никитой на мотоцикле. Артистка рассказала, что мать по традиции приготовила для нее куриный бульон. Кроме того, она угостила дочь свежим шпинатом, который Волочкова назвала одним из своих любимых продуктов.