Волочкова расплакалась после встречи с парализованным отцом

Балерина Анастасия Волочкова рассказала «Абзацу» о встрече с отцом Юрием Волочковым, который уже 19 лет прикован к постели после инсульта. По словам артистки, этот момент стал для нее одним из самых эмоциональных за последнее время.

Волочкова призналась, что отец практически никого не узнает, однако во время ее визита смог обнять дочь.

«Папа уже практически никого не узнает. Но произошла священная ситуация. Я приехала, привезла торт, фейерверки. Но они папе были не нужны. Ему была нужна я. Папа меня обнимал своими руками. Он прикован к постели, не двигается, правая сторона парализована. Эти объятия для меня были самыми сокровенными. Конечно, я рыдала», — рассказала балерина.

Юрий Волочков — бывший чемпион СССР по настольному теннису. После перенесенного в 2007 году инсульта он лишился возможности самостоятельно передвигаться и говорить.

В беседе с изданием артистка также поделилась мечтой о внуках. По ее словам, она надеется, что дочь Ариадна в будущем станет матерью.

«Я представляю, когда я бабушкой стану. Я верю, что Ариша родит самого прекрасного ребенка на этой земле», — сказала Волочкова.

Недавно балерина впервые после семейного конфликта встретилась с матерью и дочерью в Санкт-Петербурге. Она отметила, что общение прошло в теплой атмосфере.

По словам Волочковой, Ариадна приехала вместе с супругом Никитой на мотоцикле. Артистка рассказала, что мать по традиции приготовила для нее куриный бульон. Кроме того, она угостила дочь свежим шпинатом, который Волочкова назвала одним из своих любимых продуктов.