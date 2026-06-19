Жених Лерчек объяснил, почему врачи отказались удалять ей часть желудка

Врачи отказались проводить блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) операцию по частичному удалению желудка, сообщил ее жених, хореограф Луис Сквиччиарини, его слова привело ТВ Mail .

Медики пришли к выводу, что операция не принесет пользы. По их мнению, метастазы охватили весь организм, и удаление части желудка могло бы активизировать их распространение. Поэтому самым эффективным методом лечения была признана химиотерапия.

В марте у Лерчек диагностировали рак желудка четвертой стадии. Тогда же она легла в больницу для прохождения курса химиотерапии. Недавно она начала седьмой этап этой процедуры. По словам Сквиччиарини, его возлюбленная хочет доказать, что для людей с четвертой стадией рака еще не все потеряно.

Весной с блогера сняли домашний арест по делу о выводе средств в особо крупном размере, заменив его на запрет определенных действий. При этом ей разрешили ограниченно пользоваться интернетом — посещать сайты клиник, детских садов и судов.

Недавно СМИ сообщили, что, несмотря на тяжелое заболевание, Лерчек за два дня посетила несколько светских мероприятий в Москве. Эта информация вызвала бурную реакцию в соцсетях. Некоторые пользователи усомнились в тяжести заболевания знаменитости.