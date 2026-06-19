Валерия Чекалина (Лерчек) и Луис Сквиччиарини. Фото: @im__lu_. Деятельность Meta (владелец соцсетей Facebook и Instagram) запрещена в РФ признана экстремистской и запрещена
Новости России

Жених Лерчек объяснил, почему врачи отказались удалять ей часть желудка

Никита Рязанцев
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Врачи отказались проводить блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) операцию по частичному удалению желудка, сообщил ее жених, хореограф Луис Сквиччиарини, его слова привело ТВ Mail.

Медики пришли к выводу, что операция не принесет пользы. По их мнению, метастазы охватили весь организм, и удаление части желудка могло бы активизировать их распространение. Поэтому самым эффективным методом лечения была признана химиотерапия.

В марте у Лерчек диагностировали рак желудка четвертой стадии. Тогда же она легла в больницу для прохождения курса химиотерапии. Недавно она начала седьмой этап этой процедуры. По словам Сквиччиарини, его возлюбленная хочет доказать, что для людей с четвертой стадией рака еще не все потеряно.

Весной с блогера сняли домашний арест по делу о выводе средств в особо крупном размере, заменив его на запрет определенных действий. При этом ей разрешили ограниченно пользоваться интернетом — посещать сайты клиник, детских садов и судов.

Недавно СМИ сообщили, что, несмотря на тяжелое заболевание, Лерчек за два дня посетила несколько светских мероприятий в Москве. Эта информация вызвала бурную реакцию в соцсетях. Некоторые пользователи усомнились в тяжести заболевания знаменитости.

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