Татьяна Плетнёва. Съёмки. "Бабий бунт, или Война в Новосёлково". Фото: www.kino-teatr.ru
Новости России

Соседка по палате рассказала, чем ее напугала «королева киноэпизодов» Плетнева

Никита Рязанцев
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Популярная российская актриса Татьяна Плетнева сильно похудела перед уходом из жизни, пишет «Телепрограмма» со ссылкой на ее соседку по палате Елизавету Киселеву.

По ее словам, в последние дни жизни артистка не жаловалась на тяжелое состояние. Она до самого конца сохраняла оптимизм и не теряла надежды на выздоровление.

«В последние дни она не плакала. Не было слез уже. <…> она была сильно похудевшей. Я прежде ее не видела, но если смотреть по фотографиям, то я, конечно, испугалась», — рассказала Киселева.

У актрисы, несмотря на тяжелое состояние, был аппетит, она просила приносить ей любимые блюда. Единственное, что ее расстраивало, — это невозможность работать в привычном режиме. Каждый день ее навещала дочь Алена. Родственники и коллеги также оказывали ей поддержку.

Соседка актрисы добавила, что Плетнева сохраняла стремление к жизни, проявляла доброжелательность и спокойствие, несмотря на болезнь.

О смерти Плетневой стало известно в понедельник. Ей было 48 лет. По данным СМИ, у артистки диагностировали рак печени. Сообщается, что болезнь развивалась стремительно, а состояние Плетневой резко ухудшилось за последние месяцы.

Плетнева получила широкую известность благодаря многочисленным ролям в кино и на телевидении. В ее фильмографии более 200 работ. Зрителям она запомнилась по сериалам Папины дочки, Кухня, Интерны, а также многим другим проектам.

За большое количество ярких второстепенных ролей коллеги и поклонники нередко называли актрису «королевой эпизодов».

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