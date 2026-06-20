Медведев заявил о необходимости пересмотра подходов к киевскому режиму

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что на фоне участившихся атак беспилотников на российские города подход к киевскому режиму должен измениться. Свою позицию он изложил в мессенджере «Макс».
По словам Медведева, интенсивность атак на российскую территорию продолжает расти и может увеличиваться в дальнейшем. Зампред Совбеза заявил, что в отношении киевского режима больше не должны действовать прежние ограничения. При этом он подчеркнул, что недопустимым остается умышленное уничтожение мирных жителей. Именно умышленное.
По его мнению, современные вооруженные конфликты существенно отличаются от войн прошлого столетия. Он отметил, что развитие ракетного вооружения и беспилотных технологий изменило характер боевых действий, поэтому многие исторические нормы требуют переосмысления.
Медведев также заявил, что нынешняя ситуация требует иных подходов к оценке происходящих событий и методов противодействия угрозам.