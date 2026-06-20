Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что на фоне участившихся атак беспилотников на российские города подход к киевскому режиму должен измениться. Свою позицию он изложил в мессенджере «Макс».

По словам Медведева, интенсивность атак на российскую территорию продолжает расти и может увеличиваться в дальнейшем. Зампред Совбеза заявил, что в отношении киевского режима больше не должны действовать прежние ограничения. При этом он подчеркнул, что недопустимым остается умышленное уничтожение мирных жителей. Именно умышленное.

«Остальное вполне допустимо, как бы ни выли выродок с Банковой и его ублюдочная европейская подтанцовка. Сюда же, кстати, должны относиться и Гаагские конвенции о законах и об обычаях войны», — написал политик.

По его мнению, современные вооруженные конфликты существенно отличаются от войн прошлого столетия. Он отметил, что развитие ракетного вооружения и беспилотных технологий изменило характер боевых действий, поэтому многие исторические нормы требуют переосмысления.

Медведев также заявил, что нынешняя ситуация требует иных подходов к оценке происходящих событий и методов противодействия угрозам.