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Общество

Жители Кального в Рязани почти сутки остаются без электричества

Алексей Самохин
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Жители микрорайона Кальное в Рязани сообщают, что электроснабжение в ряде домов до сих пор не восстановлено после аварийного отключения. По словам горожан, некоторые потребители остаются без света уже около 20 часов.

Накануне в РГРЭС сообщили об аварии на кабельных линиях. Отключение произошло в 14:46. Без электроэнергии остались дома на улицах Советской Армии, Кальной, Новоселов, Тимакова, Быстрецкой, Гражданской, а также на Касимовском шоссе, Касимовском переулке, Окской улице и ряде других адресов.

В ресурсоснабжающей организации уточнили, что причиной отключения стало повреждение кабельных линий.

В 18:10 специалисты частично восстановили подачу электроэнергии. После этого аварийные бригады приступили к ремонту поврежденного участка сети. В РГРЭС отмечали, что работы осложняются характером повреждения.

Первоначально завершить восстановление электроснабжения планировалось к 22:00.

Однако, судя по сообщениям жителей в социальных сетях, часть домов в районе Кального по-прежнему остается без света. Также в комментариях рязанцы пишут, что света нет и на улице Новосёлов. 

 Официальной информации о полном завершении восстановительных работ на момент публикации не поступало.

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