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Новости России

В Башкирии внук не послушал деда и устроил смертельную аварию во дворе

Никита Рязанцев
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Юный водитель ВАЗ-2109, устроивший смертельное ДТП в Стерлитамаке, не послушал деда, который просил его отказаться от ночных поездок, пишет «КП».

Авария произошла 16 июня на улице Худайбердина. По предварительным данным, «девятка» выезжала со двора, однако 18-летний парень проигнорировал предписанный знак поворота направо. В легковушку врезался минивэн Renault Espace, удар пришелся в бок отечественной машины.

По словам очевидцев, иномарка ехала с заметным превышением скорости. В итоге погиб водитель ВАЗ-2109 и его 17-летний друг. Их 16-летний приятель попал в больницу в тяжелом состоянии. Водитель иномарки, работавший в ту ночь в такси, отделался легкими ушибами.

После ДТП на место трагедии приехал дедушка 18-летнего парня. Он долго стоял над телом внука. Выяснилось, что молодой человек за полтора часа до аварии менял подшипник.

«Дед уговаривал его оставить возню, лечь спать и не ездить ночью, но внук отмахнулся. Старик вспоминал, что не раз отчитывал парня, но тот лишь беспечно улыбался в ответ: «Все будет хорошо, дедуль», — говорится в публикации.

Молодой человек недавно отпраздновал совершеннолетие. С детства он мечтал о машине и купил себя на день рождения заветную «девятку». У парня остались старший брат и родители, которые сейчас пытаются пережить   горе. Похороны прошли 19 июня.

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