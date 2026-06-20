В деле Шурыгиной о распространении порно появились новые фигуранты

Силовики задержали еще двух фигурантов дела о распространении порнографии, по которому проходит скандальная блогерша Диана Шурыгина (ныне Шлянина), сообщили РИА Новости правоохранители.

«По делу также задержаны еще два человека, оба помещены под домашний арест», — говорится в публикации.

Сотрудники правоохранительных органов пока не стали раскрывать их личности.

В отношении Шурыгиной возбуждено уголовное дело по статье о распространении порнографических материалов. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Сейчас блогерша находится под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что расследование началось после публикации интимных фотографий и видео в Telegram-канале под ее управлением. Также поступала информация, что Диана планировала скрыться от уголовного преследования на Бали, но девушку задержали всего за несколько дней до вылета.

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Широкую известность Шурыгина получила в 2016 году после резонансной истории с изнасилованием в Ульяновске, которая обсуждалась на федеральных телеканалах. Тогда фигурантом уголовного дела стал Сергей Семенов, которого суд признал виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы. Он вышел из колонии по УДО.