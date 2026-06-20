Ливни с грозой и градом ожидаются в Рязанской области

Главное управление МЧС России по Рязанской области распространило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях на 20 июня.

По данным синоптиков, в ближайший час и до конца суток на территории региона местами ожидаются кратковременные ливневые дожди и грозы. В отдельных районах возможен град.

Также прогнозируется усиление ветра. Порывы могут достигать 12–17 метров в секунду.

В МЧС рекомендуют во время непогоды не находиться рядом с рекламными конструкциями, линиями электропередачи, деревьями и не укрываться под крышами зданий.

По возможности жителям советуют ограничить время пребывания на улице.

Кроме того, спасатели напоминают о необходимости подготовить электрические фонари на случай возможных перебоев с электроснабжением. Использовать для освещения открытый огонь не рекомендуется из-за риска возникновения пожара.