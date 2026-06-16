Диана Шурыгина, кадр из ТВ-трансляции
Новости России

Экс-жених Дианы Шурыгиной раскрыл подробности её работы на платформе для взрослых

Анастасия Мериакри
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Бывший возлюбленный скандальной блогерши Дианы Шурыгиной (ныне Шляниной) предприниматель Святослав Гусев в беседе с Super рассказал о работе девушки на платформе для взрослых и обстоятельствах, приведших её к нынешним проблемам с законом.

По словам Гусева, спустя несколько месяцев после их расставания Диана начала сотрудничать с украинским агентством, специализирующимся на создании контента для взрослых. У блогерши якобы была целая команда, которая занималась съёмками, производством материалов и их продажей подписчикам. Именно это агентство, по информации экс-жениха, оплатило Шурыгиной перелёт на Бали и аренду виллы.

Святослав утверждает, что платформа приносила Диане в среднем около двух миллионов рублей ежемесячно, а на пике популярности доходы достигали пяти миллионов. При этом, по его словам, создавать откровенный контент девушка начала ещё во время их отношений, но тогда это были безобидные видео.

«После расставания я, как полагается парню, полностью погрузился в работу, в бизнес, а Диана ударилась в контент для взрослых уже без ограничений, которые у неё были раньше. Потому что до этого она снимала только соло-видео для платформы. А потом ударилась во все тяжкие, именно что порно начала делать», — рассказал Гусев.

Предприниматель также поведал, что ещё в августе прошлого года предупреждал экс-возлюбленную о возможных последствиях. По его словам, к нему обращались люди, которые жаловались на мошенничество: они переводили деньги за контент, но ничего не получали в ответ.

«Со мной связывались какие-то непонятные люди и говорили, что их кидают на контент. То есть они переводят деньги, а в ответ им ничего не отправляют. Украинская команда, которую они нашли, буквально обманывала её и людей, но Диана тогда ничего не слушала и, видимо, была под влиянием своих «новых друзей»», — поделился Гусев.

Сотрудничество с украинским агентством прекратилось в конце 2025 года. После этого Диана, по информации экс-жениха, осталась без денег и была вынуждена жить у знакомых на Бали. В какой-то момент она неожиданно исчезла из поля зрения, что заставило Святослава беспокоиться за её безопасность.

«Я предположил, что, возможно, с ней что-то случилось, так как если девушка ездит «на темы», иногда это может плохо кончиться, особенно если присутствуют запрещённые вещества. То, что на неё заведут какое-то дело, этого мы даже не ожидали», — добавил предприниматель.

Гусев выразил уверенность, что в индустрию контента для взрослых Диана ушла не от хорошей жизни. Он поддерживает связь с её братом и бывшим мужем, которые, по его словам, отмечают, что девушка мало кого слушает. Именно это, считает экс-жених, могло стать причиной «чёрной полосы» в её жизни.

«Все модели мечтают уже найти себе богатого принца и больше не работать. Скажем так, в индустрию для взрослых не идут потому, что хочется… Таким никому не хочется заниматься, все хотят найти богатого и больше не работать, просто это не так легко сделать», — резюмировал Гусев.

Говоря о своём заявлении в полицию о краже нескольких миллионов рублей, предприниматель отметил, что никаких подвижек по делу пока нет. Однако он признался, что уже готов был бы его отозвать.

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