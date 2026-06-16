Экс-жених Дианы Шурыгиной раскрыл подробности её работы на платформе для взрослых

Бывший возлюбленный скандальной блогерши Дианы Шурыгиной (ныне Шляниной) предприниматель Святослав Гусев в беседе с Super рассказал о работе девушки на платформе для взрослых и обстоятельствах, приведших её к нынешним проблемам с законом.
По словам Гусева, спустя несколько месяцев после их расставания Диана начала сотрудничать с украинским агентством, специализирующимся на создании контента для взрослых. У блогерши якобы была целая команда, которая занималась съёмками, производством материалов и их продажей подписчикам. Именно это агентство, по информации экс-жениха, оплатило Шурыгиной перелёт на Бали и аренду виллы.
Святослав утверждает, что платформа приносила Диане в среднем около двух миллионов рублей ежемесячно, а на пике популярности доходы достигали пяти миллионов. При этом, по его словам, создавать откровенный контент девушка начала ещё во время их отношений, но тогда это были безобидные видео.
Предприниматель также поведал, что ещё в августе прошлого года предупреждал экс-возлюбленную о возможных последствиях. По его словам, к нему обращались люди, которые жаловались на мошенничество: они переводили деньги за контент, но ничего не получали в ответ.
Сотрудничество с украинским агентством прекратилось в конце 2025 года. После этого Диана, по информации экс-жениха, осталась без денег и была вынуждена жить у знакомых на Бали. В какой-то момент она неожиданно исчезла из поля зрения, что заставило Святослава беспокоиться за её безопасность.
Гусев выразил уверенность, что в индустрию контента для взрослых Диана ушла не от хорошей жизни. Он поддерживает связь с её братом и бывшим мужем, которые, по его словам, отмечают, что девушка мало кого слушает. Именно это, считает экс-жених, могло стать причиной «чёрной полосы» в её жизни.
Говоря о своём заявлении в полицию о краже нескольких миллионов рублей, предприниматель отметил, что никаких подвижек по делу пока нет. Однако он признался, что уже готов был бы его отозвать.
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