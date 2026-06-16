Общественники составили рейтинг пляжей Рязани

Рязанская общественная организация «Регион для жизни» провела независимую проверку популярных мест летнего отдыха в городе и области. Активисты посетили четыре городских пляжа и один районный, оценив каждый по пяти критериям: доступность, чистота, инфраструктура, безопасность и состояние туалетов. Максимальная оценка по каждому параметру — 5 баллов.

Лидер рейтинга — Борки-2

Лучшие результаты показал пляж на втором Борковском карьере, набравший 24 из 25 возможных баллов (средний балл — 4,8). Здесь общественники отметили образцовую чистоту: трава и мусор отсутствуют, территория регулярно убирается. Инфраструктура новая и исправная: установлены свежие урны, беседки, пешеходные дорожки, работают раздевалки и бесплатный туалет. На входе размещён информационный стенд с правилами поведения. Единственный минус — отсутствие спасателя на вышке во время проверки.

Серебро и бронза

Второе место занял пляж у Лысой горы на реке Старица с результатом 23 балла (4,6). Активисты высоко оценили его чистоту, безопасность (работает медпункт вместе со спасательной вышкой) и состояние туалетов. Добраться сюда можно на автобусе №22 с последующим 10-минутным пешим переходом.

Третье место досталось Центральному пляжу Сасово — 22 балла (4,4). Районный пляж, расположенный в одном из самых отдалённых округов области, по уровню обустройства не уступает городским. Здесь есть большая парковка, зоны для пляжного волейбола, гамаки, качели, мангалы, множество раздевалок. Единственный недочёт — одна из качелей оказалась сломана, а спасатели на вышках отсутствовали.

Аутсайдеры рейтинга

Четвёртое и пятое места разделили озеро Орешек и третий Борковский карьер — по 21 баллу (4,2) каждый. Оба пляжа получили высшие оценки за доступность и туалеты, но низкие — за чистоту (тройки). На Орешке местами заросла трава, а раздевалка требует ремонта — отломаны несколько досок. На Борках-3 почти вся территория покрыта сухой травой, а инфраструктура, хоть и развитая (есть прокат лодок, кафе, киоски), заметно устарела.