Минобороны сообщило об уничтожении 40 беспилотников над регионами России, включая Рязанскую область

Вечером в понедельник, 16 июня, Минобороны РФ отчиталось об уничтожении новой группы БПЛА, в том числе над Рязанской областью.

По данным военного ведомства, в период с 14:00 до 20:00 мск дежурными расчетами ПВО было перехвачено и уничтожено 40 украинских беспилотников самолетного типа. Атака охватила обширную географию: помимо Рязанской, под удар попали Белгородская, Брянская, Курская, Воронежская, Липецкая и Тульская области, а также Краснодарский край и Республика Крым. Часть аппаратов была сбита над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее сообщалось, что в период с 07:00 до 14:00 мск системы ПВО сбили над Рязанской областью три беспилотных летательных аппарата. Губернатор региона подтвердил, что в результате дневных инцидентов обошлось без пострадавших среди людей. В Сараевском муниципальном округе произошло возгорание нежилого строения на территории дачного участка. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, которые приступили к ликвидации огня и обследованию территории.