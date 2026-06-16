Град, ливни и сильный ветер ожидаются в Рязанской области до конца суток 16 июня

Главное управление МЧС России по Рязанской области предупреждает жителей региона о резком ухудшении погодных условий. До конца суток 16 июня на территории области ожидаются неблагоприятные метеорологические явления.
По данным спасателей, в регионе ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 12-17 метров в секунду. В отдельных районах пройдут кратковременные ливневые дожди, возможны грозы и выпадение града.
В связи с ухудшением погоды МЧС настоятельно рекомендует рязанцам соблюдать простые, но важные правила безопасности:
- Избегайте нахождения вблизи рекламных конструкций, шатких навесов и крыш домов
- Не стойте под линиями электропередачи и высокими деревьями — сильный ветер может повалить их
- По возможности ограничьте время пребывания на улице, особенно в период грозы
- Держите наготове электрический фонарь на случай отключения электроэнергии
- Категорически запрещено использовать открытый огонь (свечи, зажигалки) для освещения — это может стать причиной пожара
Если вы стали участником или свидетелем чрезвычайного происшествия, немедленно сообщите об этом спасателям: 01 — вызов пожарных и спасателей со стационарного телефона, 101 — вызов экстренных служб с мобильного телефона, 112 — единый номер вызова экстренных служб.