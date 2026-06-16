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Новости России

В Брянской области ВСУ атаковали скорую помощь и гражданский автомобиль

Анастасия Мериакри
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Украинские военные совершили атаки на гражданский и медицинский транспорт в приграничных районах Брянской области. Об этом в своем канале сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

По словам главы региона, в деревне Кветунь Трубчевского района противник нанес удар по автомобилю скорой помощи. Машина в этот момент спешила на экстренный вызов к пациенту.

В результате атаки ранения получили трое сотрудников медицинской службы: водитель, фельдшер и медсестра. Пострадавшие оперативно доставлены в больницу. Водитель и фельдшер госпитализированы для дальнейшего лечения, медсестре помощь оказана амбулаторно.

Егор Ковальчук особо отметил действия водителя скорой. Благодаря его профессионализму и мастерству, машина успела уйти от прямого попадания вражеского беспилотника, что позволило избежать гораздо более тяжелых последствий и спасло жизни экипажа.

Еще один инцидент произошел в селе Чуровичи Климовского района. Там дроном-камикадзе был атакован движущийся гражданский автомобиль. В результате удара ранения получили водитель машины и его пассажирка. Оба пострадавших доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь.

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