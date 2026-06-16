Павел Малков сообщил об уничтожении еще двух БПЛА над Рязанской областью

Вечером 16 июня губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил об уничтожении еще двух вражеских дронов.

По словам главы региона, в период с 14:00 до 20:00 мск дежурными расчетами ПВО над Рязанской областью были сбиты два беспилотных летательных аппарата. Павел Малков подчеркнул, что обошлось без последствий: «Пострадавших и повреждений нет».

Всего за этот же временной промежуток, согласно сводке Министерства обороны РФ, над территорией России было перехвачено и уничтожено 40 украинских беспилотников самолетного типа.

Ранее, в период с 07:00 до 14:00 мск, губернатор сообщал об уничтожении трех БПЛА. Тогда также обошлось без пострадавших среди людей, однако падение обломков привело к чрезвычайному происшествию.

В Сараевском муниципальном округе произошло возгорание нежилого строения на территории дачного участка. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, которые приступили к ликвидации огня и обследованию территории.