В Приморье 15-летний подросток арестован по делу об убийстве школьницы

В Приморье подросток обвиняется в убийстве несовершеннолетней девушки. По данным РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона, подозреваемый арестован, дело передано в Партизанский городской суд.

По версии следствия, трагедия произошла в городе Партизанске. Несовершеннолетний обвиняемый 2011 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, во время внезапной ссоры на почве личных неприязненных отношений напал на 16-летнюю девушку 2010 года рождения. В ходе конфликта подросток сдавил ей шею, школьница скончалась на месте.

Оба фигуранта дела были учениками местных школ.

По факту убийства несовершеннолетней возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации («Убийство»).

В отношении 15-летнего обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.