Электромотоцикл сбил мальчика в Новомичуринске. Фото: ИД «Пресса»
Происшествия

Электромотоцикл сбил 11-летнего мальчика на пешеходном переходе в Новомичуринске

Алексей Самохин
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Во вторник, 16 июня, около 18:00 на пешеходном переходе на проспекте Смирягина в Новомичуринске произошло ДТП с участием ребёнка. Водитель электромотоцикла, 25-летний мужчина, сбил 11-летнего мальчика.

По словам очевидца, ребёнок внезапно выбежал на переход, и водитель просто не успел среагировать. На место происшествия выезжала скорая помощь.

Состояние мальчика медики оценили как удовлетворительное. Главврач Новомичуринской районной больницы Наталья Черницына сообщила, что родители от госпитализации отказались.

Обстоятельства аварии устанавливают специалисты. Об этом сообщает ИД «Пресса».

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