В Рязанской области изменили выдачу регионального маткапитала

На заседании правительства Рязанской области 16 июня одобрен переход на беззаявительный порядок выдачи сертификата регионального материнского капитала. Теперь документ будет формироваться автоматически в личном кабинете на портале Госуслуг — без визитов в ведомства и без подачи заявлений.

Губернатор Павел Малков подчеркнул, что это часть системной работы по упрощению государственных услуг для жителей региона. По его словам, с материнским капиталом всё стало просто, быстро и доступно: никуда ехать и стоять в очередях больше не нужно. Глава региона также добавил, что везде, где это возможно, в области внедряют проактивный формат получения услуг.