Диетолог рассказала, как не поправиться на отдыхе «всё включено»

Отдых по системе «всё включено» часто превращается в гастрономический марафон, который заканчивается лишними килограммами. Как сохранить фигуру в отпуске, когда доступ к еде не ограничен, рассказала врач-терапевт, кардиолог и диетолог Татьяна Залетова в беседе с «Москва 24».

По словам эксперта, многие туристы воспринимают «всё включено» как возможность попробовать всё и побольше, ведь за это уже заплачено. Однако с точки зрения физиологии такой подход — это резкий скачок от обычного рациона к постоянному доступу калорийной пищи, что неизбежно ведёт к набору веса.

Первое и самое важное правило — начинать день с легкоусвояемых белков. Диетолог рекомендует выбрать омлет или яичницу, добавить кусочек рыбы или сыра и обязательно положить в тарелку свежие овощи.

«Белок с клетчаткой дадут сытость на три-четыре часа, в отличие от углеводов, содержащихся в круассанах, сладких хлопьях и белом тосте с джемом, которые быстро поднимут сахар в крови, но уже через час приведут к чувству голода», — пояснила Залетова.

Второе важное правило — избегать скрытых калорийных «ловушек» на шведском столе. Среди них — соусы и заправки для салатов, которые обычно подаются в общих мисках. Также стоит быть осторожным с паштетами и намазками, которые часто содержат много масла, сахара и усилителей вкуса. Жареные гарниры, такие как картофель фри или кольца кальмаров, впитывают масло и могут быть очень калорийными. Кроме того, свежевыжатые соки и сладкая газировка из автоматов также могут содержать значительное количество сахара — один стакан по содержанию сахара эквивалентен двум пончикам.

Особенно опасно сочетание жирного и сладкого — например, круассан с шоколадной пастой или пирожное с кремом и орехами. По словам врача, организм получает сигнал запасать максимум энергии и немедленно превращает полученное в жир.

Во время обеда диетолог советует применять простое правило тарелки. Мысленно разделите её на три части: половина — некрахмалистые овощи (зеленые листья, огурцы, помидоры, сладкий перец, брокколи), четверть — постный белок (рыба, куриная грудка, морепродукты, индейка), четверть — сложные углеводы (рис, гречка, печеный картофель в мундире, кукуруза).

Обед всегда следует начинать с овощного салата и стакана воды — это запустит пищеварение и немного заполнит желудок. Главное — есть медленно: мозгу нужно 20 минут, чтобы понять, что наступила сытость.

На ужин на шведском столе обычно много сыров, копченостей и сладкого, но диетолог советует выбрать легкоусвояемый белок — рыбу или морепродукты — в сочетании с большим количеством зелени. Главный секрет в том, что стоит вознаграждать себя за умеренность не десертом, а прогулкой по пляжу после еды.