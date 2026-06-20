Фото из соцсетей Сергея Светланина
Новости России

У жены певца Сергея Светланина не оказалось денег на его похороны

Никита Рязанцев
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Супруга певца, поэта и режиссера Сергея Светланина, умершего в реанимации московской больницы, не имеет денег, чтобы организовать похороны, сообщили его близкие, их слова привел VOICE.

Обладатель Гран-при международного конкурса авторов-исполнителей ушел из жизни утром 15 июня. Выяснилось, что его жена Галина недавно перенесла инсульт. Средств на организацию прощальной церемонии у нее нет.

«Огромная просьба ко всем, кто знал Сережу, откликнитесь, пожалуйста! Нужно оплатить услуги морга, но пока нечем», — говорится в некрологе.

Отпевание и прощание с Сергеем состоится в субботу в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Царицыно.

Светланин появился на свет 1 марта 1968 года в Москве и написал более 300 стихотворений и песен. Среди его самых известных произведений — «Перезвони мне», «Рыцарь контентных снов», «Сочи Олимпиада» и «Я прошу не себе».

Светланин стал лауреатом Гран-при международного конкурса авторов-исполнителей в 2020 году, получив награды в номинациях «Песня» и «Поэзия». Он работал в разных жанрах: бард-блюз-рок, шансон, романс и популярная танцевальная музыка. Также он писал музыку для театральных постановок и был режиссером концертных и шоу-программ.

Артист часто давал сольные концерты. Также он появлялся на телевидении, его показывали Первый канал, «Россия», НТВ и «Столица». Он публиковался в таких изданиях, как «Литературная газета», «Здоровье» и «Крокодил».

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