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Новости России

Пенсионерка по ошибке нажала на рекламу лотереи и выиграла пять миллионов рублей

Никита Рязанцев
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Жительница Петербурга случайно нажала на рекламу лотереи и стала обладательницей пяти миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе «Национальной Лотереи».

Выяснилось, что в день выигрыша пенсионерка Елена играла в телефоне в игру. В какой-то момент на экране появилась реклама «Большой 8». Обычно она игнорировала такие объявления, но в этот раз случайно нажала на баннер и приняла участие в розыгрыше.

«Победительница решила не отменять действие и купила первый попавшийся билет со случайной комбинацией цифр», — заявили в пресс-службе.

В итоге спонтанный выбор позволил женщине получить суперприз в размере пяти миллионов рублей.

Елена отметила, что выиграла крупную сумму совершенно неожиданно. Раньше она часто участвовала в лотереях, но в этот раз ей повезло после случайного клика по рекламному баннеру.

Выигранные деньги женщина намерена использовать на важные семейные цели: обновить жилье, уделить внимание здоровью и приобрести подарок для дочери на свадьбу.

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