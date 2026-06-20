Невестка болгарской провидицы Ванги Здравка Янева заявила, что при жизни ясновидящая предупреждала о крупном мировом конфликте, который может начаться на Ближнем Востоке. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на интервью родственницы предсказательницы.

По словам Яневой, Ванга просила долгое время не раскрывать некоторые свои предсказания. Одно из них, как утверждает невестка, касалось возможной Третьей мировой войны и роли США в будущих международных событиях.

Провидица связывала вероятность масштабного конфликта с борьбой за ресурсы и предупреждала о тяжелых последствиях для многих стран. В том числе и для самой Америки.

Многое сотрясётся и рухнет на Западе, и многое поднимется на Востоке, — по версии Яневой, так сказала много лет назад Ванга. Она также добавила, что «горе будет людям».

Имя Ванги остается популярным спустя десятилетия

Ванга считается одной из самых известных предсказательниц XX века. Ее имя часто упоминают наряду с Нострадамусом и Эдгаром Кейси.

Популярность Ванги начала расти во время Второй мировой войны, когда среди жителей Болгарии распространились рассказы о ее необычных способностях. Позже интерес к предсказательнице поддерживался публикациями в прессе и вниманием со стороны известных общественных деятелей.

После смерти Ванги в СМИ регулярно появляются новые сообщения о якобы неизвестных ранее пророчествах. Часть подобных заявлений исходит от людей, называющих себя родственниками или близкими знакомыми провидицы.

Эксперты неоднократно обращали внимание, что большинство пророчеств, публикуемых спустя годы после смерти Ванги, не имеют документальных подтверждений. Как правило, речь идет о пересказах воспоминаний родственников или знакомых.

Поэтому проверить, действительно ли такие слова принадлежали Ванге, невозможно. Никаких официальных записей или достоверных источников, подтверждающих существование именно этого предсказания, не приводится.