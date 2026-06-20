Супермаркет ограбили на окраине Рязани

Полицейские задержали двоих приятелей, подозреваемых в ограблении супермаркета на окраине Рязани. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.

В отдел МВД России по Московскому району Рязани обратился работник расположенного на окраине города супермаркета. Заявитель сообщил, что из торгового зала открыто похитили набор продуктов питания и несколько бутылок крепкого алкогольного напитка. Мужчина рассказал, что двое посетителей набрали корзину товаров и вышли с ней мимо кассы. Продавец попыталась остановить их и ей пригрозили расправой. На улице налетчики сели в автомобиль и скрылись.

Получив описание внешности злоумышленников и автомобиля, оперативники уголовного розыска опросили местных жителей и выяснили, что к грабежу причастны 29-летний и 26-летний рязанцы. Выяснив их адреса, полицейские направились к расположенному неподалеку дому одного из них.

Во дворе дома 26-летнего злоумышленника оперативники увидели как разыскиваемый автомобиль выруливает на дорогу. Сотрудники немедленно остановили машину. В салоне были мужчины, подозреваемые в ограблении. Злоумышленников задержали.

По предварительной информации, накануне 29-летний и 26-летний приятели употребляли спиртное в квартире младшего из них. Застолье затянулось до утра. Алкогольные напитки закончили и мужчины решили наведаться в супермаркет, расположенный на соседней улице. Денег у них уже не было, поэтому рязанцы, набрав корзину спиртного и закуски, попытались выйти на улицу, не заплатив. На требования продавца злоумышленники ответили угрозами и скрылись. Вернувшись домой, они продолжили застолье, а когда напитки вновь закончили, собрались для очередного визита в магазин. На выезде из двора их и задержали полицейские.

Следователь полиции возбудил в отношении мужчин уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ, по которой грозит до 7 лет лишения свободы.