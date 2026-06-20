Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что до конца весенней сессии в российских регионах может появиться значительное число законов, ограничивающих или запрещающих продажу вейпов.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24». По словам Володина, субъекты РФ получили дополнительные полномочия в сфере регулирования торговли никотинсодержащей продукцией.

Речь идет о законе, который позволяет регионам самостоятельно принимать решения по вопросам продажи вейпов, а также определять расстояние от школ, детских садов и других социальных объектов до торговых точек, реализующих такую продукцию.

«Мы надеемся, что до конца весенней сессии, когда в регионах еще работают законодательные собрания, появится много законов регионального уровня о запрете вейпов», — отметил председатель Госдумы.

В Рязанской области предложили запретить продажу вейпов

Тема уже обсуждается и в Рязанской области. С инициативой о запрете розничной продажи вейпов выступил ветеран СВО Сергей Боярский. Это предложение он озвучил на встрече с губернатором Рязанской области Павлом Малковым.

По словам главы региона, вопрос требует детального обсуждения. Планируется изучить опыт других субъектов страны, а также провести консультации с экспертами, общественными организациями и жителями.

«Тема серьёзная, нужно взвесить все за и против. Обсудим это предложение на площадке «Единой России» вместе с экспертами, общественниками и жителями, изучим опыт других регионов. После этого примем взвешенное решение», — подчеркнул Павел Малков.

Сергей Боярский станет советником губернатора

Ранее победитель предварительного голосования «Единой России» Сергей Боярский сообщил, что не будет участвовать в выборах депутатов Государственной Думы. Вместо этого он решил сосредоточиться на работе в Рязанской области.

Павел Малков предложил ветерану специальной военной операции стать советником губернатора на общественных началах. В его задачи войдут вопросы поддержки участников СВО и членов их семей, а также помощь в координации мобильных огневых групп.