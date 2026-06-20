Фото: vk.com/salusryazgmu62
Общество

Спасатели обследовали водозаборные сооружения на Оке под Рязанью

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Спасатели АНО «Аварийно-спасательный центр Салюс» совместно со специалистами МП «Водоканал города Рязани» провели обследование водозаборных сооружений на Оке в районе села Новосёлки. Об этом сообщает страница спасателей ВКонтакте. 

Работы прошли в рамках исследовательской деятельности, связанной с оценкой состояния объектов Окской очистной водопроводной станции.

Специалисты обследовали водозаборные сооружения, дно реки и береговые линии. Полученные данные планируется использовать при подготовке решений по дальнейшей реконструкции комплекса очистных сооружений Окской ОВС.

Как отмечают участники обследования, собранная информация необходима для оценки состояния инфраструктуры и планирования будущих работ. Реконструкция очистных сооружений рассматривается как одна из мер по обеспечению надежной работы системы водоснабжения областного центра.

Ожидается, что модернизация комплекса позволит сохранить высокое качество питьевой воды для жителей Рязани и повысить безопасность водоснабжения города.

Предыдущая статья
В Спасском районе спасатели достали алабая из выгребной ямы
Следующая статья
В Рязанской области обсудят запрет розничной продажи вейпов 

Популярные материалы

Новости России

Девочка, погибшая при атаке ВСУ на Подмосковье, приехала в гости к бабушке

Восьмилетняя школьница, погибшая при атаке беспилотников ВСУ на Раменское...
Общество

Власти Рязани объяснили перебои с бензином на заправках

Министерство экономического развития Рязанской области выпустило официальное разъяснение в связи с появившимися в социальных сетях сообщениями о перебоях с продажей топлива на некоторых автозаправочных станциях региона.
Новости России

Военный эксперт рассказал, откуда велась самая массированная атака на Московский регион

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов рассказал, откуда могла вестись одна из самых масштабных атак беспилотников на Московский регион, зафиксированная этой ночью.
Погода

Арктический циклон оккупировал Рязанскую область до середины июля

Жителям Рязанской области не стоит рассчитывать на раннее метеорологическое лето. Регион попал под влияние арктического циклона, который задержится над Центральной Россией как минимум до первых чисел июля.
Новости России

Коц рассказал, какую награду получит Украина от Запада за атаку на Москву

Европейские страны объявили в день массированного удара ВСУ по...
Темы
Общество

Жители Кального в Рязани почти сутки остаются без электричества

В ресурсоснабжающей организации уточнили, что причиной отключения стало повреждение кабельных линий.
Политика

Медведев заявил о необходимости пересмотра подходов к киевскому режиму

Медведев также заявил, что нынешняя ситуация требует иных подходов к оценке происходящих событий и методов противодействия угрозам.
Интересное

Невестка Ванги рассказала о тайном пророчестве

По словам Яневой, Ванга просила долгое время не раскрывать некоторые свои предсказания. Одно из них, как утверждает невестка, касалось возможной Третьей мировой войны и роли США в будущих международных событиях.
Происшествия

Супермаркет ограбили на окраине Рязани

Следователь полиции возбудил в отношении мужчин уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ, по которой грозит до 7 лет лишения свободы.
Власть и политика

В Рязанской области обсудят запрет розничной продажи вейпов 

Вячеслав Володин заявил, что до конца весенней сессии регионы могут принять собственные законы о запрете вейпов. В Рязанской области такую инициативу уже предложил ветеран СВО Сергей Боярский.
Экология, природа, животные

В Спасском районе спасатели достали алабая из выгребной ямы

В селе Петровичи Спасского района крупный алабай провалился в выгребную яму после побега из вольера. На помощь животному пришли спасатели, которые благополучно подняли его на поверхность.
Власть и политика

В Рязани подвели итоги предварительного голосования «Единой России»

В Рязани состоялась XLII конференция регионального отделения «Единой России». Участники подвели итоги предварительного голосования, в котором приняли участие более 103 тысяч жителей региона.
Транспорт и дороги

На Московском шоссе в Рязани продолжается самый сложный этап работ 

Проект предусматривает ремонт проезжей части, устройство тротуаров и велодорожек, а также озеленение прилегающей территории.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье