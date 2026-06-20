Спасатели АНО «Аварийно-спасательный центр Салюс» совместно со специалистами МП «Водоканал города Рязани» провели обследование водозаборных сооружений на Оке в районе села Новосёлки. Об этом сообщает страница спасателей ВКонтакте.

Работы прошли в рамках исследовательской деятельности, связанной с оценкой состояния объектов Окской очистной водопроводной станции.

Специалисты обследовали водозаборные сооружения, дно реки и береговые линии. Полученные данные планируется использовать при подготовке решений по дальнейшей реконструкции комплекса очистных сооружений Окской ОВС.

Как отмечают участники обследования, собранная информация необходима для оценки состояния инфраструктуры и планирования будущих работ. Реконструкция очистных сооружений рассматривается как одна из мер по обеспечению надежной работы системы водоснабжения областного центра.

Ожидается, что модернизация комплекса позволит сохранить высокое качество питьевой воды для жителей Рязани и повысить безопасность водоснабжения города.