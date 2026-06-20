В селе Петровичи Спасского района Рязанской области помощь спасателей потребовалась четвероногому питомцу. Крупный алабай весом около 70 килограммов провалился в выгребную яму и не смог выбраться самостоятельно.

Собака сбежала из вольера и угодила в ловушку. Хозяева обратились за помощью к спасателям. На место прибыли сотрудники АНО «Аварийно-спасательный центр Салюс» и представители МСО РязГМУ «Salus» имени В.И. Васильева. Об этом сообщается на странице спасателей ВКонтакте.

Спасателям пришлось спуститься в яму, чтобы помочь животному. Операция завершилась успешно. Пёс не пострадал и вскоре вернулся к хозяевам.

В спасательной службе напомнили, что их работа связана не только с оказанием помощи людям. Нередко поддержка требуется и животным, которые оказываются в опасных ситуациях и не могут выбраться самостоятельно.