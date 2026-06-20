В Рязани подвели итоги предварительного голосования «Единой России»

В Рязани прошла XLII конференция регионального отделения партии «Единая Россия». Одним из ключевых вопросов повестки стало подведение итогов электронного предварительного голосования в Рязанской области.
Участниками конференции стали секретари первичных отделений партии, победители предварительного голосования, члены регионального политсовета, депутаты областной и городской Думы, представители регионального избиркома, Управления Минюста России по Рязанской области, а также органов местного самоуправления и исполнительной власти.
В состав президиума вошли секретарь регионального отделения партии, губернатор Рязанской области Павел Малков, и первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин.
По словам Аркадия Фомина, конкурс в ходе предварительного голосования составил почти 12 человек на одно место. Свой выбор сделали более 103 тысяч жителей региона, что соответствует 12% населения области.
Названы лучшие местные отделения
Председатель облдумы также отметил работу ряда местных отделений партии, которые показали наиболее высокие результаты по итогам процедуры.
В их числе Пронское, Ермишинское, Касимовское, Александро-Невское, Кадомское и Михайловское местные отделения.
Участники конференции, ставшие победителями предварительного голосования, также положительно оценили организацию процедуры.
Заслуженный юрист России Лиана Пепеляева подчеркнула, что использование портала «Госуслуги» позволило обеспечить открытость и прозрачность голосования.