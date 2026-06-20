Фото: ryazan.er.ru
Власть и политика

В Рязани подвели итоги предварительного голосования «Единой России»

Алексей Самохин
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В Рязани прошла XLII конференция регионального отделения партии «Единая Россия». Одним из ключевых вопросов повестки стало подведение итогов электронного предварительного голосования в Рязанской области.

Участниками конференции стали секретари первичных отделений партии, победители предварительного голосования, члены регионального политсовета, депутаты областной и городской Думы, представители регионального избиркома, Управления Минюста России по Рязанской области, а также органов местного самоуправления и исполнительной власти.

В состав президиума вошли секретарь регионального отделения партии, губернатор Рязанской области Павел Малков, и первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин.

По словам Аркадия Фомина, конкурс в ходе предварительного голосования составил почти 12 человек на одно место. Свой выбор сделали более 103 тысяч жителей региона, что соответствует 12% населения области.

«Это один из самых высоких показателей в стране. Очень важно, что процессы голосования и выдвижения прошли открыто, без нарушений. Не поступило ни одной жалобы», — подчеркнул Фомин.

Названы лучшие местные отделения

Председатель облдумы также отметил работу ряда местных отделений партии, которые показали наиболее высокие результаты по итогам процедуры.

В их числе Пронское, Ермишинское, Касимовское, Александро-Невское, Кадомское и Михайловское местные отделения.

«Три года назад мы по поручению Павла Викторовича полностью перезагрузили систему первичных отделений и видим результат этой работы в цифрах голосования», — отметил Аркадий Фомин.

Участники конференции, ставшие победителями предварительного голосования, также положительно оценили организацию процедуры.

Заслуженный юрист России Лиана Пепеляева подчеркнула, что использование портала «Госуслуги» позволило обеспечить открытость и прозрачность голосования.

«Я очень благодарна всем тем, кто поддержал меня. Понимаю, что впереди другие этапы, и моя задача — оправдать доверие людей», — сказала она.

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