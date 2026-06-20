Транспорт и дороги

На Московском шоссе в Рязани продолжается самый сложный этап работ 

Алексей Самохин
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На участке Московского шоссе от съезда у торгового дома «Барс» до улицы Вокзальной продолжаются работы по расширению проезжей части. Об этом сообщил глава администрации Рязани Борис Ясинский.

По его словам, сейчас подрядчик выполняет один из самых сложных этапов проекта. Специалисты укрепляют насыпь под железнодорожными путями и параллельно занимаются переносом инженерных коммуникаций. Также на объекте ведутся работы по переносу опор связи и элементов контактной сети.

Как отметил Борис Ясинский, после завершения подготовительных работ строители приступят к следующему этапу.

Проект предусматривает ремонт проезжей части, устройство тротуаров и велодорожек, а также озеленение прилегающей территории.

Расширение Московского шоссе направлено на повышение пропускной способности одной из основных транспортных магистралей Рязани.

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