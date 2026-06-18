Военный эксперт рассказал, откуда велась самая массированная атака на Московский регион

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в комментарии aif.ru рассказал, откуда могла вестись одна из самых масштабных атак беспилотников на Московский регион, зафиксированная этой ночью.

В ночь на 18 июня столица и область подверглись беспрецедентному натиску украинских беспилотных летательных аппаратов. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, силами ПВО на подлете к городу было уничтожено более 190 БПЛА. В настоящее время экстренные службы продолжают работу по ликвидации последствий падения обломков сбитых аппаратов.

По оценке военного эксперта, столь массированный налет мог быть организован с территории приграничных с Россией украинских регионов.

«Это Харьковская и Сумская области. Они могли лететь через Смоленскую область или Тамбовскую», — отметил Владимир Попов.

Также генерал-майор допустил, что часть дронов могла быть запущена со стороны Черниговской области. По его словам, подразделения, дислоцирующиеся в этих районах, регулярно наносят групповые удары по отдельным направлениям, пытаясь поразить стратегические объекты в глубине российской территории.

Несмотря на эффективную работу ПВО, некоторые дроны все же достигли целей или их обломки причинили ущерб. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о нескольких инцидентах. В Жуковском беспилотник попал в многоквартирный жилой дом. В Люберцах повреждения получили здание фитнес-центра и один из промышленных объектов. В деревне Степаново (городской округ Электросталь) обломки БПЛА повредили кровлю частного дома, в результате чего пострадала женщина.